Borse, continua la fase positiva. Bufera cripto, per il Bitcoin mini rimbalzo

Avvio positivo per i principali listini azionari europei: +0,53% per l'indice Ftse Mib di Milano (a quota 24.566 punti), nel resto d'Europa oggi Londra +0,67%, Francoforte +0,47%.

I mercati stanno attraversando una fase rialzista: +5,04% il bilancio dell'ultima settimana, la sesta consecutiva in rialzo. La scorsa settimana a dominare è stato il dato sull'inflazione americana, risultata inferiore delle attese (7,7% contro attese di 7,9%). Ora gli investitori si aspettano che la Banca centrale americana possa rallentare il ritmo dei rialzi dei tassi.

Sulla base di queste aspettative l'euro si è apprezzato verso il dollaro (un euro vale 1,033 dollari) e sono scesi i rendimenti dei titoli di Stato: quello del Btp italiano decennale è al 4,20%. In tema di titoli di Stato, oggi parte una nuova emissione del Btp Italia, un'obbligazione rivolta ai consumatori privati e indicizzata all'inflazione.

Gli occhi degli investitori sono rivolti al G20 di Bali. In Asia c'è stato un andamento contrastato: calo dell'1,06% per l'indice Nikkei di Tokyo, dopo i conti trimestrali del fondo Vision della conglomerata Softbank; salita invece dell'1,78% per l'Hang Seng di Hong Kong, dopo le indiscrezioni un piano in 16 punti del governo di Pechino per sostenere il mercato immobiliare e i suoi operatori.

Sul fronte dell'energia il gas venerdì era tornato sotto i 100 euro al megawattora, oggi risale: il future di dicembre è scambiato ad Amsterdam a 102 euro (+4%).

Sotto osservazione anche il Bitcoin: risale sopra quota 16mila dollari (16.245, +2,9%), vicino ai minimi da due anni. Un anno fa la criptovaluta valeva oltre 65mila, mentre il valore di tutte le cripto è sceso da 3mila a circa mille miliardi di dollari. Sono le conseguenze dell'avvio della bancarotta di FTX, il secondo exchange al mondo, una sorta di borsa delle criptovalute. Nel fine settimana inoltre è emerso che 662 milioni di dollari in token sono usciti misteriosamente dai conti dei clienti di Ftx sulla piattaforma internazionale e su quella statunitense.