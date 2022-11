Borse contrastate, corre il Gas

Gas in apertura in rialzo oggi sulla piazza di Amsterdam dopo le minacce di Gazprom relative a un possibile nuovo taglio alle forniture all'Europa da lunedì. Il metano ha toccato i 131 euro MwH, valori che non si vedevano da fine ottobre.

I mercati sembrano poi valutare poco incisiva, per il momento, la proposta europea di un tetto del gas a 275 euro.

In questo contesto le Borse europee aprono contrastate, con Milano che cede lo 0,3%, resiste in positivo solo Londra.



Per Piazza Affari novembre è comunque il secondo mese consecutivo di crescita: da inizio mese il listino ha guadagnato poco meno del 9%.

Petrolio: Brent in calo sui sette giorni, qualche tensione di inizio settimana dopo l'indiscrezione poi smentita che l'Opec si preparerebbe a un aumento della produzione nella prossima riunione del 4 dicembre.