Borse europee chiudono in rialzo, spread a 216 punti base

Chiusura di settimana in netto rialzo per le Borse europee, che accelerano nella seconda parte della seduta e guadagnano tutte oltre 2 punti percentuali. Milano a +2,54%, la migliore è Parigi a +2,79%. A trainare il listino principale di Piazza Affari i titoli di diverse società che hanno presentato i conti trimestrali tra ieri sera e stamattina - Intesa Sanpaolo, Tenaris e soprattutto Pirelli, che sale di oltre l'11%. In coda al listino invece Leonardo, sempre dopo una trimestrale stavolta deludente per gli operatori.

Nettamente più deboli gli indici americani, con il Dow Jones a +0,2% e il Nasdaq che si muove intorno alla parità. Effetto di dati contrastanti sul mercato del lavoro negli Stati Uniti, che da un lato segnalano un aumento degli occupati (+261mila a ottobre), ma dall'altro a sorpresa indicano una risalita della disoccupazione (3,7% contro il 3,5% di settembre). Chiudono la settimana in rialzo anche i rendimenti sui titoli di Stato europei. Btp italiano decennale al 4,46%; spread con il Bund tedesco a 216 punti base.