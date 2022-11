Borse europee deboli, euro-dollaro sulla parità

Avanzano fiacche e contrastate le Borse europee. Milano e Francoforte girano in positivo – rispettivamente +0,14% e +0,23% - mentre restano in rosso di due decimi di punto percentuale Parigi e Londra, già ieri in difficoltà.

Tra i singoli titoli, a Piazza Affari particolarmente penalizzata Bper Banca, che perde quasi l’8,5% dopo i conti trimestrali, nonostante le cifre siano sopra le attese.

Mentre sul fronte delle materie prime, le smentite arrivate dalle autorità sanitarie di Pechino su un possibile allentamento delle restrizioni anti Covid fanno scivolare il prezzo del petrolio, con il Brent che torna sotto i 97 dollari al barile.

In lieve risalita invece il prezzo del gas naturale alla Borsa di Amsterdam, che torna sopra i 116,5 euro al megawattora.

Mentre sul mercato dei cambi l'attesa pe l'esito delle elezioni di metà mandato continua a indebolire il dollaro, che al momento torna sotto la parità con l’euro.