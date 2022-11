Borse europee in attesa dei verbali Bce

Seduta per ora interlocutoria sui mercati europei .Milano a +0,38%, Francoforte a +0,22%, Londra sulla parità. Si attende la pubblicazione, in tarda mattinata, dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria della Bce, dopo le chiare indicazioni giunte ieri dalle minute della Federal reserve americana. Che anticipano, lo ricordiamo, un imminente rallentamento nei rialzi dei tassi e riportano le preoccupazioni di alcuni membri del consiglio direttivo per l'impatto di questi rialzi sull'economia e la stabilità finanziaria.

Mentre in Asia la giornata è contrastata: calano le Borse della Cina continentale, sono positive invece Tokyo, che recupera i volumi dopo la chiusura per festività di ieri, e Seoul, dopo cghe la Banca centrale coreana ha rialzato ancora i tassi ma solo dello 0,25%.



Il prezzo del gas naturale all'importazione in Europa ha fatto temere una nuova fiammata, risalendo a inizio seduta sopra i 131 euro al megawattora, ma sta in questo momento ripiegando a quota 128,5

Mentre continuala fase di calo del prezzo del petrolio, con il Brent che si muove intorno agli 85 dollari al barile - parliamo di circa 10 dollari in meno rispetto a due settimane fa.