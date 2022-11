Borse europee in calo dopo dato inflazione

Girano in negativo le Borse europee dopo la diffusione dei dati sull'inflazione nell'Eurozona, che a ottobre tocca quota 10,6%, contro il 9,9% di settembre. Milano a -0,76%, in linea Parigi, resiste meglio Francoforte (-0,15%), che era però stata la più penalizzata ieri dopo la tensione per il missile caduto in Polonia e l'ipotesi di un'escalation.



Continua intanto a calare il prezzo del petrolio, nonostante si confermi la riduzione della produzione da parte dei Paesi Opec. Operatori preoccupati per un possibile nuovo calo della domanda dalla Cina, primo importatore mondiale di greggio, dopo un nuovo aumento dei casi Covid che fa presagire altri lockdown nelle aree più colpite. Brent stamattina appena sopra i 92 dollari al barile.