Borse europee in rialzo, bene anche Wall Street

Seduta in rialzo per le borse europee in attesa dei verbali che saranno diffusi in settimana dalla Fed e dalla Bce. Milano guadagna lo 0,96%, trascinata al rialzo dai petroliferi (Tenaris +6,57%, Eni +4,52%) nel giorno della manovra finanziaria. Spread stabile a 193 punti base. Londra la migliore sale di un punto, Francoforte e Parigi chiudono introno al +0,30%. Risale il prezzo del gas 120 euro al mwh, in rialzo anche il petrolio col Brent a 89 dollari al barile. La ripresa del greggio sostiene anche Wall Street, al momento in rialzo.