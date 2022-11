Borse europee in rosso dopo le parole della Fed

Borse europee tutte in negativo oggi, preoccupate non tanto dal rialzo dei tassi d'interesse da parte della Fed quanto piuttosto dalle parole di Jerome Powell che ha escluso un rallentamento in tempi brevi della stretta monetaria - parlarne è molto prematuro, ha detto.

Milano perde lo 0,68%, la peggiore è Francoforte in calo di oltre 1 punto percentuale. In controtendenza la sola Londra, che gira in positivo a metà seduta nonostante le parole ben poco rassicuranti arrivate dalla Banca d'Inghilterra, che oggi ha a sua volta aumentato i tassi di 75 punti base - il rialzo più marcato dal 1989. In Gran Bretagna la recessione è già arrivata, ha detto la Bank of England, e potrebbe durare anche fino a metà 2024.

In rosso anche gli indici americani - scende dello 0,3% l'indice Dow Jones, dello 0,6% il Nasdaq.

Mentre sul fronte delle materie prime continua la risalita del prezzo del gas, che ora supera quota 131 euro al megawattora. Scende invece il prezzo del petrolio, dopo i nuovi segnali di rallentamento dell'economia cinese.