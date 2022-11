Borse europee incerte al giro di boa, Milano unica sopra la parità

A Piazza Affari calano gli industriali, galleggiano i titoli bancari: in mattinata la revisione dell'outlook sul sistema bancario italiano da parte di Moody's. Da stabile a negativo, per via di crisi energetica, inflazione e aumento dei tassi di interesse. Crescita l'anno prossimo a zero secondo l'agenzia di rating. Stessa revisione per Repubblica Ceca, Germania, Ungheria, Polonia e Slovacchia.



L'attesa dei mercati è per la decisione della Fed questa sera. Ci sarà un rialzo probabilmente di 75 punti base in funzione antinflazione - ricordiamo che le banche centrali rialzano i tassi in modo da ridurre l'accesso al credito e quindi raffreddare i prezzi - ma c'è grande attenzione alle parole che utilizzerà poi il presidente Powell. Alcuni analisti ipotizzano che la stretta nelle prossime riunioni possa essere più morbida.



Fronte materie prime il gas è in leggero aumento rispetto a ieri a 124 mwh, ma resta in una curva complessiva di calo. Snam stamane ha comunicato che gli stoccaggi italiani per l'inverno sono al 95,2%.