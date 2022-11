Borse europee positive, attesa per la Fed

Cominciano il mese in positivo le Borse europee, sostenute oggi da una serie di trimestrali positive in particolare nel settore dei petroliferi. Milano a +0,87%, Francoforte più lenta a +0,59% mentre Londra è la migliore anche oggi con un rialzo di oltre un punto percentuale. Da segnalare a Piazza Affari la giornata molto positiva di Banca Monte Paschi, che guadgana il 5,2% dopo l'annuncio di una sottoscrizione superiore al 90% dell'aumento di capitale, che mette in sicurezza l'istituto oggi controllato dal Tesoro in attesa di un compratore privato.

Più deboli i listini americani, alla vigilia della riunione di politica monetaria della Federal reserve in programma domani e dopodomani. Cali di circa mezzo punto percentuale per Dow Jones e Nasdaq, che ripiegano dopo un mese di ottobre molto positivo.

Mentre cala la tensione sui mercati del debito sovrano, conn lo spread tra Btp e bund tedesco che scende a 212 punti base.