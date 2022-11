Borse europpe in recupero, male l'Asia

Apertura in recupero per le Borse europee dopo la seduta negativa di ieri. Milano a +0,39%, in rialzo più netto Francoforte, ieri la più penalizzata, a +0,74%.

Giornata difficile per i mercati asiatici. Calano tutti i listini principali ma soprattutto quelli con una presenza più forte di titoli tecnologici, come Hong Kong e Seoul, entrambe in calo di oltre l'1%. Effetto ancora dell'annuncio dato ieri dal colosso americano dei microchip Micron: le prospettive per il 2023 sono deboli, quindi presto ridurremo offerta di chip e memorie e investimenti - il titolo ieri a Wall Street aveva reagito perdendo quasi il 7%.

Continua intanto a calare il prezzo del petrolio, nonostante si confermi la riduzione della produzione da parte dei Paesi Opec. Operatori preoccupati per un possibile nuovo calo della domanda dalla Cina, primo importatore mondiale di greggio, dopo un nuovo aumento dei casi Covid che fa presagire altri lockdown nelle aree più colpite. Brent stamattina appena sopra i 92 dollari al barile.