Borse in calo, a Piazza Affari effetto dividendi Hong Kong giù per la risalita del Covid

Avvio in calo per le borse europee: Milano -0,54%, un calo su cu incide anche lo stacco delle cedole, quindi dei dividendi, che oggi interessa sei società rappresentate nel paniere del Ftse Mib (Eni, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Banca Mediolanum Terna, Tenaris).

Piazza Affari viene però da una fase positiva che ha visto sette settimane consecutive di rialzi. Nel resto d'Europa oggi Londra -0,32%, Francoforte -0,28%, future sul Dow Jones -0,28%, in una settimana che vedrà Wall Street chiusa giovedì e aperta venerdì solo fino alle 13 ora locale, per la festività del Giorno del Ringraziamento.

Oggi la giornata è cominciata in Asia: -1,9% in particolare per la borsa di Hong Kong. C'è stata una salita dei casi di Covid in Cina, 26mila solo domenica, con due decessi, i primi da maggio. Questo ha portato a nuove restrizioni, compresa la didattica a distanza in alcuni quartieri di Pechino. Sono scese le azioni delle compagnie aeree e dei casinò di Macao.

A mettere fine alla fase rialzista erano state però la scorsa settimana le parole di alcuni consiglieri della banca centrale statunitense. Uno dopo l'altro hanno avvertito gli investitori che i rialzi dei tassi dovranno continuare anche se l'inflazione negli Stati Uniti ha cominciato a rallentare.

Le previsioni al ribasso sulla domanda mondiale hanno portato il prezzo del petrolio Brent a scendere fino a 87 dollari al barile, un calo di circa 10 dollari nelle ultime due settimane.

Gas invece in lieve salita, oggi in avvio il future di dicembre è scambiato al Ttf di Amsterdam a quota 116 euro al megawattora, +0,8%.

Lo spread Btp/Bund rimane sotto i 200 punti base, a quota 188. Venerdì l'agenzia Fitch ha confermato il rating BBB all'Italia, con prospettive stabili. Ha però previsto per il 2023 un Pil in contrazione dello 0,4%.

Tra i titoli a Piazza Affari, sentono l'effetto dividendo Mediobanca, -6,56%, Eni, -2,10%, Intesa Sanpaolo, -2,10%, Banca Mediolanum, -2,70%, Tenaris, -2,10%. Giù anche Saipem, -4,37%. Maggiori rialzi per Banco Bpm (+1,05%) e Unicredit (+0,70%).