Borse in calo, a Milano la maglia nera

Seduta negativa per i mercati che risentono del nuovo allarme Covid lanciato in Cina. Wall Street è negativa, in Europa le principali piazze europee hanno chiuso deboli, la peggiore Milano che ha lasciato l'1,29% a causa dello stacco dei dividendi di 8 societa' quotate nel Ftse Mib. Tra queste Mediobanca -7,44%, Tenaris -5,42%, Eni -5,24%, Intesa Sanpaolo -3,35%.

Timori di un rallentamento dell'economia cinese affossano anche il prezzo del petrolio, il Brent scende a 82 dollari al barile, stabile il prezzo del gas a 115 euro al mwh. Spread a 194 punti base, il rendimento decennale sale al 3,91%.