Borse in rialzo, il Btp Italia parte bene Il gas sale del 10%

Giornata con moderati rialzi per i principali listini azionari europei: +0,55% per l'indice Ftse Mib di Milano, nel resto d'Europa oggi Londra +0,47%, Francoforte +0,37%.

Questo dopo una settimana molto positiva, in cui l'indice di Milano è salito del 5%. Tutti i mercati sono stati influenzati dal dato sull'inflazione americana, risultata inferiore delle attese. Gli investitori sembrano aspettarsi che la Banca centrale americana rallenti il ritmo dei rialzi dei tassi.

Sulla base di queste aspettative l'euro si è apprezzato verso il dollaro e sono scesi i rendimenti dei titoli di Stato. In tema di titoli di Stato, oggi è partita la 18esima emissione del Btp Italia, un'obbligazione rivolta ai consumatori privati e indicizzata all'inflazione. Dura sei anni, il tasso minimo garantito è dell'1,60% netto, a cui andrà aggiunto il valore dell’inflazione (Foi, indici famiglie, operai e impiegati, esclusi i tabacchi). Previsto il bonus fedeltà dello 0,8% per chi acquista all'emissione durante la fase del collocamento e conserverà il titolo fino a scadenza. Dopo circa due ore e mezzo di collocamento sono arrivati ordini per 1,43 miliardi di euro sulla base di oltre 45mila contratti. Alla stessa ora nella precedente emissione di giugno gli ordini furono pari a 1,3 miliardi di euro, da 32mila contratti.

Sul fronte dell'energia il gas venerdì era tornato sotto i 100 euro al megawattora, oggi risale del 10%: il future di dicembre è scambiato ad Amsterdam a 107,5 euro.

Sotto osservazione anche il Bitcoin: oggi un lieve recupero, torna sopra i 16mila dollari, è comunque sui minimi da due anni. Un anno fa ne valeva oltre 65mila. Sono le conseguenze dell'avvio della bancarotta di FTX, il secondo exchange al mondo, una sorta di borsa delle criptovalute. Ieri inoltre è emerso che 662 milioni di dollari in token sono usciti misteriosamente dai conti dei clienti di Ftx .

A Piazza Affari maggiori rialzi per Leonardo (+3,3%), Terna (+2,2%) e Snam (+1,80%), maggiori ribassi per Nexi (-1,85%), Prysmian e Moncler (-1,45% per entrambi)