Borse in ripresa, lo spread dà fiducia al Governo

Dopo un avvio in territorio negativo, nel corso della mattinata i principali listini europei hanno ripreso a salire, nella scia di quanto già accaduto la scorsa settimana. Francoforte sfiora il punto, e con Milano è tra le migliori. Londra invece oscilla intorno alla parità.

In Piazza Affari, in particolare, sempre molto bene Tim, in aumento di oltre sette punti percentuali dopo la disponibilità dimostrata dall'azionista di riferimento Vivendi ad un confronto con il governo. Unicredit invece in calo di oltre due punti dopo le indiscrezioni di stampa internazionale su tensioni con la Banca Centrale Europea sui piani di ridistribuzione degli utili agli azionisti e sul suo mancato ritiro dalla Russia.

Nessuna tensione sui titoli di stato dopo la pubblicazione venerdì da parte del governo della nadef, la nota di programmazione economico finanziaria. Si restringe lo spread tra btp italiani e bund tedeschi a 214 punti base.

Infine uno sguardo al prezzo del gas, prosegue il calo e si mantiene intorno ai 110 euro a megawattora