Borse in ripresa, risale il Gas

A un'ora dall'avvio i guadagni si attestano intorno allo 0,4 percento per tutte le Piazze del Vecchio Continente.

Per Milano Novembre si avvia alla chiusura come il secondo mese di seguito positivo, da inizio anno invece calo del 10%.

Attenzione a Tim (-1,1%) dopo che il Governo ha archiviato il piano per la rete unica che vedeva coinvolta Cassa Depositi e Prestiti.



L'attenzione degli investitori torna a concentrarsi sulle mosse delle Banche Centrali. Stasera attesa per il discorso sulle prospettive economiche del presidente della Fed Powell, nell'Eurozona si guarda invece al dato dell'inflazione di Novembre.



Calo per lo spread italiano che resta sotto i 200 punti, in aumento invece il gas naturale: 137 euro megawattora, siamo ai massimi da inizio mese.