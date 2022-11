Borse incerte in Europa, positive in Asia

Apertura in negativo per i principali listini europei, che cedono mediamente mezzo punto percentuale. Anche se con il passare dei minuti non mancano segnali di ripresa. Quella di oggi è la prima seduta dopo una settimana tutta in positivo. Per Milano la scorsa e' stata la quinta settimana consecutiva contrassegnata dal segno più.

Mercati asiatici in generale rialzo grazie alle voci su un allentamento delle misure anticovid in cina e alla corsa dei titoli tecnologici, hong kong chiude così con un rialzo di circa tre punti percentuali, con tokyo che sale dell'1,2% anche sulla

Debolezza dello yen, che rende più facile le esportazioni giapponesi.

Apertura ancora in calo del gas, ad Amsterdam scende sotto i 110 euro per megwattora