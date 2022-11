Borse: Milano debole nonostante i conti

Apertura contrastata per i mercati europei, dopo una scia positiva che durava da inizio mese. Milano a pochi minuti dal via alle contrattazioni viaggiava poco sotto la parità, più o meno in linea Francoforte, Parigi e Londra.

A Piazza Affari stagione di trimestrali con buoni risultati: Poste, che ha appena diffuso numeri oltre le attese, Generali con utile stabile a 2,23 mld nei 9 mesi, per Snam ricavi in crescita del 10% e prospettive finanziarie confermate.

A livello globale chiusura debole delle Borse asiatiche dopo i risultati di Midterm Negli Stati Uniti e in attesa dei dati sull'inflazione Statunitense che sono guardati con attenzione dalla Fed: a dicembre è atteso un altro rialzo dei tassi di interesse.

Sulle materie prime petrolio in leggero calo con il brent a 92,22 dollari, gas in leggera risalita a 115,6 euro Megawattora.