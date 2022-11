Milano resiste in territorio positivo

E' Piazza Affari l'unica eccezione positiva tra le principali borse europee: tutte le altre sono negative e confermano l'incertezza degli investitori per il risultato delle elezioni americane di Midterm. Milano guadagna lo 0,27%, spinta da titoli industriali come Saipem (+6,5%) e Recordati (+4,4%). Londra cede lo 0,17%, Parigi lo 0,21% e Francoforte - oggi maglia nera - perde mezzo punto percentuale. I futures indicano un'apertura negativa anche per Wall Street, mentre il dollaro si rafforza nuovamente rispetto alle altre valute. L'euro si scambia a 1,005 contro il biglietto verde. Sul mercato di Amsterdam, il gas naturale conferma il calo di ieri con un prezzo di 116 euro per megawatt/ora.