Borse miste, scende il prezzo del gas

Dopo un avvio in rialzo, sulla scia dell'entusiasmo di Wall Street e delle piazze asiatiche, le borse europee sono ora contrastate. Bene Milano e Francoforte, +0,6%, in calo dello 0,4% Londra. Nessuna reazione alla revisione delle stime di crescita diffuse in mattinata dalla Commissione Europea che prevede la maggior parte dei Paesi in recessione tecnica tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023 e un’inflazione che ancora non ha raggiunto , scrive la Commissione, il picco.

Lo spread torna ad allargarsi dopo essere sceso ieri di 37 punti base; il rendimento decennale sale al 4,16%, mentre nell’asta odierna rendimenti in calo per i Btp a 3 e 7 anni.

Scende il prezzo del gas, 102 euro mwh, sale quello del petrolio col Brent che sfiora i 97 dollari a barile. Continua il rafforzamento dell'euro a quota 1,0290 sul dollaro.