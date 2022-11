Borse ottimiste in attesa della Fed

Le Piazze europee partono ancora in positivo oggi, Milano guadagna lo 0,7% a meno di un'ora dall'apertura, meglio di Francoforte, Londra e Parigi.



Europa che ha chiuso un mese molto buono, quello di Ottobre: per Piazza Affari il migliore da due anni con un +9 per cento del listino.



L'attenzione è tutta puntata oltreoceano, nel tardo pomeriggio è attesa la decisione della Fed, la Banca Centrale statunitense, sui tassi di interesse.

Una ulteriore stretta è data per scontata - 75 punti base probabilmente proprio come l'ultimo aumento della Bce - ma quello a cui guardano gli analisti sono le parole che sceglierà il presidente Jerome Powell.

L'ipotesi è che possa indicare un rallentamento nel ritmo dei rialzi dei tassi, anche se i dati robusti sul mercato del lavoro negli Stati Uniti fanno temere il contrario.



La tensione sulle materie prime è ancora in allentamento.

Il gas in leggero aumento rispetto a ieri a 120 euro megawattora, ma la curva nel complesso è in calo, a inizio ottobre era a 180.