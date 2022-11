Borse positive, corre Tim, frena Unicredit

Continua la fase positiva delle borse europee. Compresa Piazza Affari che viene da 5 settimane consecutive di rialzi, dall'inizio di ottobre +13% per l'indice Ftse Mib. Che a metà seduta segna +0,85%. Nel resto d'Europa Londra -0,38%, Francoforte +0,54%.

Negli Stati Uniti +0,31% per l'indice Dow Jones, +0,13% per il Nasdaq dei titoli tecnologici.

Tra i titoli che trainano oggi il listino milanese c'è Tim, +10% oggi e +23% nell'ultima settimana, per le voci sul cosiddetto "progetto Minerva", ossia il progetto di rete unica delle telecomunicazioni a controllo pubblico, in cui avrebbe un ruolo primario Cdp.

Maggiore discesa, tra i titoli del Ftse Mib, per Unicredit, dopo le indiscrezioni del Financial Times su "attriti" con la Bce circa la distribuzione distribuzione del capitale ai soci per il 2024 e la presenza in Russia della banca.

Questa settimana sotto osservazione le elezioni di MidTerm negli Stati Uniti, domani. E poi giovedì il dato sull'inflazione, sempre negli Stati Uniti.

Un dato che influenzerà le prossime mosse della banca centrale americana, la Fed.

Intanto sul fronte del titoli di Stato, spread/Btp stabile a quota 216 punti base nel primo giorno di contrattazioni dopo la presentazione della Nadef da parte del governo.