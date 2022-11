Brasile, enorme frana sopra un'autostrada: due morti e almeno 30 dispersi

"E' difficile conoscere il numero esatto delle vittime. Un veicolo potrebbe contenere da una a cinque persone. Stiamo lavorando con una stima di 30-50 persone disperse", ha detto in una conferenza stampa Manoel Vasco, responsabile locale dei servizi di emergenza. Le immagini aeree hanno mostrato un'enorme distesa di fango marrone che ha spazzato via tutto ciò che incontrava, tra cui un grosso tratto di autostrada e i veicoli che la percorrevano.

I soccorritori hanno spiegato che il maltempo e la posizione remota stanno complicando le operazioni, che impiegano droni con telecamere in grado di rilevare il calore. Finora sono stati trovati due corpi e sono stati individuati sei sopravvissuti, tra cui Roberto Justus, il sindaco della vicina città costiera di Guaratuba. "E' stato orribile. La montagna è appena caduta sopra di noi. Abbiamo fortunatamente galleggiato sopra il fango, poi rovesciatosi sulla auto sottostanti, ha spazzato via fino all'ultima macchina. Siamo vivi solo per grazia di Dio", ha detto Justus, in un video pubblicato sulle reti sociali.