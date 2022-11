Buon compleanno Jodie Foster. L' attrice premio Oscar compie 60 anni

A tre anni era già una star della pubblicità: è suo il sederino scoperto per lo spot di noti solari. A sei esordisce come attrice in televisione, nella serie “Mayberry R.F.D.”, e a dieci anni approda al Cinema, nella pellicola “Due ragazzi e un leone”.

A 12 anni Jodie Foster riceve la sua prima nomination all'Oscar, per il ruolo di una prostituta adolescente in “Taxi Driver” di Martin Scorsese.

La Foster, laureata a Yale nel 1985, vince il primo Oscar nel 1988, grazie al film “Sotto accusa”, di Jonathan Kaplan, dove interpreta il ruolo di una cameriera che subisce uno stupro di gruppo. La seconda statuetta arriva nel 1991, per il ruolo dell'agente dell' Fbi, Clarice Starling, ne “Il silenzio degli Innocenti” di Jonathan Demme.

Oltre che attrice di successo, negli anni è diventata anche regista e produttrice, nonché attivista per i diritti Lgbt, con il suo stile, fermo, autoritario e mai “urlato”.

Nel 2021, al festival di Cannes, nel suo discorso intriso di passione e condito da parole come "rinascita", "cambiamenti" e “transizioni culturali”, ha detto: “È il momento giusto. Mai come ora, a Hollywood e nel mondo del Cinema, c'è l'occasione di farsi valere, la possibilità dopo anni di lotte, di vedere rappresentati tutti. È il momento giusto per raccontare nuove storie, perché le cose sono completamente cambiate, le prospettive per le donne sono completamente diverse".