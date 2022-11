Buone pratiche contro la violenza sulle donne: uno Sportello dedicato al Pronto soccorso

Come dice il suo nome, lo Sportello Donna H24, è l’unico aperto 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana. Dal 2009 si trova all’interno del Pronto soccorso dell’ospedale San Camillo-Forlanini, la Asl più grande di Roma, è gestito dalla cooperativa Be Free ed è un punto di accoglienza stabile e gestito da personale specializzato sulla violenza contro le donne. Vi lavorano 7 operatrici, tra cui psicologhe, psicoterapeute, assistenti sociali, mediatrici culturali ed educatrici professionali, che si alternano per coprire l’intera giornata e la notte. Con loro collaborano inoltre due avvocate, una penalista e una civilista/minorile.

Con lo Sportello all’interno del Pronto soccorso, le operatrici riescono ad intercettare quelle donne che cercano cure mediche a seguito di violenze subite, ma che ancora non sono pronte a dare un nome a quello che accade loro. Questo approccio spesso permette di ridefinire un’iniziale aggressione in una cornice di maltrattamenti reiterati. Lo Sportello permette quindi di incontrare le donne che non andrebbero ad un centro antiviolenza e iniziare con loro percorsi strutturati di uscita dalla violenza. Inoltre, le operatrici si occupano della formazione del personale ospedaliero del Reparto di Emergenza, affinché sia in grado di riconoscere dietro un infortunio una storia di violenza domestica non dichiarata.

Abbiamo intervistato Giulia Paparelli di Be Free, che dall’interno della stanza dedicata, ci racconta perché è così importante uno sportello antiviolenza all’interno di un grande ospedale.