Cabina di regia sul Pnrr, Meloni ai suoi: "Serve approccio pragmatico, non ideologico"

“Chiedo a tutti di essere sempre presenti alle riunioni. Queste sono materie che vanno affrontate con approccio pragmatico e non ideologico”. Così, secondo quanto si apprende, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si sarebbe rivolta alla sua squadra di governo durante la riunione a palazzo Chigi. “Ora comincia il lavoro più difficile - avrebbe aggiunto -. Occorre fare uno sforzo ulteriore, è importante che ognuno prenda il Pnrr come priorità. Questa cabina di regia sarà convocata in maniera cadenzata, dobbiamo monitorare costantemente i risultati”.

“Oggi è stata accreditata la seconda rata di 21 miliardi di euro legata al raggiungimento degli obiettivi conseguiti al 30 giugno 2022. Entro il 31 dicembre 2022 siamo chiamati a realizzare circa 55 obiettivi per poter richiedere alla Commissione Europea la terza rata. C’è molto lavoro da fare e questa cabina di regia dovrà giocare un ruolo centrale. Serve il massimo impegno di tutti e la più ampia collaborazione”.

Dalla cabina di regia emergono anche indicazioni su come far proseguire il lavoro. Da martedì cominceranno una serie di incontri tra il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto (che ha la delega sul Piano nazionale di ripresa e resilienza) e i vari ministeri, uno per uno, per valutare lo stato dell'arte e le criticità legate all'attuazione del Pnrr.

Musumeci: “Data del 2026 anche troppo vicina”

"Abbiamo registrato dai rappresentanti degli enti locali le difficoltà che emergono in questa prima fase di applicazione del Pnrr. Queste sono la carenza di misure amministrative, in alcune realtà non ci sono gli uffici tecnici e i consulenti non possono sostituirsi ai dirigenti". È chiaro che così "la data del 2026 - anche perché siamo in un'economia di guerra con costi particolarmente alti e procedure autorizzative complicate - diventa una data che rischia di apparire troppo vicina". Lo ha detto il ministro per le politiche del Mare e del Sud, Nello Musumeci. "Ci si sta attrezzando con la cabina di regia, il presidente Meloni e i ministri per ovviare ai nodi che sono emersi da tempo. Il Pnrr è un'opportunità straordinaria e stiamo verificando se vi siano tutte le condizioni perché il 40% dei fondi vada al Sud", ha aggiunto.

Fedriga: “Bene il maggiore coinvolgimento dei territori”

"Meloni ha detto con chiarezza, e noi lo apprezziamo, che la cabina di regia si riunirà in modo costante per monitorare e supportare la realizzazione del Pnrr. Vediamo questa cosa molto positivamente perché vuol dire tornare a coinvolgere non soltanto i singoli ministeri ma anche i territori. Questa è stata sicuramente una mancanza del passato, migliorata col governo Draghi rispetto al governo Conte 2, ma se oggi riusciamo a rafforzare questa alleanza istituzionale penso che riusciremo a raggiungere con più facilità i difficili obiettivi del Pnrr". Lo ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, lasciando Palazzo Chigi al termine della cabina di regia sul Pnrr.

Unione Province: “Verificare l'impatto sui territori”

"Apprezziamo le intenzioni dichiarate dal Presidente Meloni di rilanciare il ruolo della Cabina di Regia come sede di confronto strategico per accompagnare la fase di attuazione del Pnrr. Questo organismo deve diventare sempre più struttura di codecisione in cui affrontare volta per volta le problematicità che si verranno a creare. A partire dall'emergenza creata dall'aumento del costo dei materiali e dell'energia che rischia di farci realizzare opere essenziali per il Paese, come le scuole, dentro una bolla speculativa". Lo dichiara il presidente dell'Unione delle Province, Michele de Pascale, al termine della cabina di regia sul Pnrr.