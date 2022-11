Cade da impalcatura, muratore muore dopo un mese in ospedale

Ha resistito un mese in ospedale ricovero all'ospedale Cto, di Torino. Non ce l’ha fatta Roberto Ienco, l'operaio edile di 67 anni che lo scorso 14 ottobre era rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro a Scarmagno, nel torinese.

L’uomo stava lavorando in un cantiere di ristrutturazione di una palazzina. Improvvisamente era caduto dalla impalcatura e portato subito in ospedale in gravi condizioni. Sull’incidente mortale si indaga per capire cosa sia successo e altri accertamenti della Asl per chiarire nei dettagli l'incidente e per individuare eventuali responsabilità.