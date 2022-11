Abbattimento Meazza, Sala: "La decisione arriverà in Consiglio tra un anno". Sgarbi: "Non si tocca"

L'ipotesi abbattimento dello stadio Giuseppe Meazza di Milano divide nettamente la città, l'assemblea di Palazzo Marino e non solo. Il sindaco Sala aveva prospettato questo scenario per far posto al nuovo stadio . E oggi, in relazione alla contrarietà di otto consiglieri comunali, il primo cittadino ha affermato: "In Consiglio andremo tra un annetto e in un anno le opinioni cambiano. Un anno è un tempo lungo e la contrarietà di 8 consiglieri su 48 - ha continuato - potrebbe non incidere più di tanto, anche perché ho l'impressione che su un tema del genere, quando si andrà in consiglio, ci possa non essere la classica divisione tra centrosinistra e centrodestra.