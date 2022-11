Oggi i sorteggi per Champions, Europa e Conference League

Ci siamo. A Nyon è il giorno decisivo, quello che può cambiare le sorti di un'intera stagione per le squadre impegnate nelle coppe europee. Oggi il sorteggio Uefa dirà ai tifosi contro chi la loro squadra del cuore dovrà giocarsi il futuro europeo, in Champions League, Europa League e Conference League, tutte competizioni che riprenderanno dopo la sosta mondiale.

Il Napoli, capolista in campionato e vincitore del suo girone in Champions, battendo anche il Liverpool di Klopp, è paradossalmente una delle italiane che rischiano di più nell'urna svizzera. La squadra di Spalletti potrebbe infatti trovare sulla sua strada già agli ottavi i fenomeni del Paris Saint Germain, giunti a sorpresa secondi nel loro girone. È questo forse l'accoppiamento da evitare più di tutti per le squadre italiane. Le sorti dei partenopei, come quelle di Milan e Inter, si conosceranno a partire dalle 12.

Oltre al Psg, il Napoli potrebbe pescare, tra gli altri, Dortmund o Eintracht, ma anche il Lipsia.

Per il Milan i pericoli maggiori sono Real Madrid, Manchester City e Chelsea, mentre per l'Inter gli stessi Real e City o il Bayern Monaco. I nerazzurri potrebbero trovare anche il Tottenham dell'ex Antonio Conte, per una sfida suggestiva.

Alle 13.30 sarà poi la volta dei sorteggi per gli spareggi di Europa e Conference League. Per Roma e Juventus si attendono le future avversarie in Europa League. I giallorossi potrebbero pescare lo spauracchio Barcellona o trovarsi a dover affrontare una difficile sfida con l'Ajax, mentre tra gli altri avversari possibili ci sono anche Siviglia e Salisburgo, oltre a Bayern Leverkusen, Sporting Lisbona e Shakhtar Donetsk. La Juve potrebbe ritrovare il grande ex CR7 e il suo Manchester United, oppure il Monaco, Psv, Midtjylland, Union Berlino, Rennes, Nantes.

Infine la Conference League, dove è stata retrocessa la Lazio, che potrebbe pescare una tra Anderlecht, Basilea, Gent, Partizan Belgrado, Dnipro, Lech Ponzan, Cluj, e dove prosegue il cammino della Fiorentina, che dovrà vedersela con una tra Trabzonspor, Sporting Braga, Sheriff, Ludogorets, AEK Larnaca, Bodo/Glimt, Qarabag.