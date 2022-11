Calcio, il consiglio Figc unanime: la giustizia arbitrale sotto l'egida federale

Il Consiglio ha approvato all’unanimità la richiesta di modifica dei Principi Informatori dei Regolamenti dell’Aia e secondo la quale si prevede che la giustizia arbitrale venga trasferita all’interno della giustizia federale. La decisione è stata presa nel Consiglio Figc convocato d'urgenza dopo il caso del procuratore arbitrale D'Onofrio.

Il presidente Gabriele Gravina ha introdotto il punto all'ordine del giorno denunciando la gravità dell'accaduto in riferimento all'arresto dell'ex Procuratore dell'Aia Rosario D'Onofrio, e informando il Consiglio circa le interlocuzioni intervenute negli ultimi tre giorni con il ministro per lo Sport Andrea Abodi e il presidente del Coni Giovanni Malagò. È evidente l'amarezza e lo sconcerto per un accadimento che danneggia l'immagine prima di tutto dell'Aia e della Federazione e dello stesso calcio italiano, sia a livello nazionale che a livello internazionale. Gravina ha chiesto al Consiglio di sottoporre gli arbitri alla giustizia federale come tutti i tesserati della Federazione (come peraltro già avvenuto per gli Allenatori con Comunicato Ufficiale 24/ A del 20 luglio 2021). Ciò al fine anche di mettere in sicurezza il settore della giustizia domestica degli arbitri e anche per sollevare l'Aia da tutte le responsabilità che esulano dall'autonomia tecnico-organizzativa della classe arbitrale italiana. "La garanzia e la credibilità della giustizia federale danno forza agli arbitri, che non meritano di essere distratti, se non addirittura accusati, di cose che non gli competono", così il presidente federale in conclusione del suo intervento. Il Consiglio ha condiviso all'unanimità la proposta del presidente federale e ha votato per la modifica ai Principi Informatori dei Regolamenti dell'Associazione Italiana Arbitri, con conseguente modifica dei Regolamenti, entro il 15 dicembre 2022.

Il presidente Gravina, sulla possibilità di commissariare l'Aia dopo il caso Rosario D'Onofrio, ha così commentato: “Capisco l'amarezza di Trentalange. Lui è stato democraticamente eletto ed è legittimato a tenere il ruolo. Oggi non ci sono elementi oggettivi per un provvedimento così violento come il commissariamento, ma se dovessero emergere altri elementi sarà Trentalange per primo a fare un passo indietro. C'è grande rispetto per la sua sofferenza che è la stessa degli arbitri italiani". E continua: "Il mondo del calcio è stato saccheggiato da questo episodio. Siamo tutti parte lesa. Ma gli arbitri sono intoccabili, loro non c’entrano nulla. Ho chiesto al Consiglio di sottoporre gli arbitri federali come tutti i tesserati”.

Il Presidente Gravina si è anche espresso sul caso del procuratore D’Onofrio, arrestato per traffico internazionale di stupefacenti: “Questa vicenda, con questa dimensione, sta su un altro pianeta. Anche se alcune avvisaglie su D'Onofrio le avevamo colte già a luglio con una denuncia che ha portato al deferimento del procuratore. L'udienza ci sarebbe stata il 25 novembre. Il deferimento è un atto devastante, di una gravità unica. Perché non è stato sospeso? Fino alla condanna c'è un principio di garanzia a ogni livello. Nessuno sapeva". E conclude: "Tutti hanno provato in questi due o tre giorni a capirci qualcosa. Forse ne verremo a capo con la disponibilità dei documenti. Ho chiesto all'Aia una relazione che mi è arrivata domenica sera. È all'esame, e lo metteremo a confronto con il materiale dalla magistratura ordinaria".