Test per le Azzurre di Milena Bertolini. A Lignano sarà sfida con l'Austria. Dove vederla

E' pronto a tingersi di azzurro lo stadio ‘Guido Teghil’ di Lignano Sabbiadoro dove le Azzurre di Milena Bertolini si confronteranno con l’Austria, in cerca di riscatto dopo la mancata qualificazione ai Mondiali. E' sì un'amichevole, ma rappresenta nel contempo un test significativo con la nostra allenatrice che cerca ulteriori risposte in vista della competizione iridata in Australia e Nuova Zelanda dell'estate 2023.

Nei precedenti tra Italia e Austria l'Italia ha vinto quattro volte su cinque. In un'occasione la sfida è finita in pareggio.

“Nell’ultimo test contro il Brasile abbiamo fatto molto bene - ha dichiarato Milena Bertolini in conferenza stampa -. Dovremo ripartire dall’ottima organizzazione difensiva mostrata a Marassi, anche perché di fronte troveremo una squadra forte, molto fisica e intensa dal punto di vista del gioco. Le ragazze - ha proseguito - dovranno giocare con grinta, reggere l’urto nei contrasti ed essere brave a interpretare i diversi momenti della partita”.