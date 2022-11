L'ex presidente FIFA Blatter: "Mondiali al Qatar? Scelta pessima"

"Il Mondiale in Qatar? Un errore, una scelta pessima". Così l'ex presidente della Fifa, Sepp Blatter, in un'intervista al quotidiano svizzero Tages Anzeiger , a due settimane dal via della rassegna iridata.

"È un Paese troppo piccolo. Il calcio e la Coppa del Mondo sono troppo grandi per questo", ha detto Blatter del Qatar, il primo Paese del Medio Oriente ad ospitare il torneo.

Ha affermato che la FIFA nel 2012 ha modificato i criteri utilizzati per selezionare i Paesi ospitanti alla luce delle preoccupazioni per le condizioni di lavoro nei cantieri legati ai tornei in Qatar. "Da allora, si tiene conto delle considerazioni sociali e dei diritti umani", ha affermato.

Blatter ha detto che guarderà il torneo, che prenderà il via tra meno di due settimane, dalla sua casa di Zurigo.

La decisione di assegnare al Qatar l'edizione 2022 è stata segnata da polemiche fin dall'inizio, accuse di corruzione e violazioni dei diritti umani, ne parliamo nel nostro speciale “Qatar 2022, luci e ombre di un Mondiale” .

Blatter, che ha guidato la FIFA per 17 anni, è stato anche coinvolto in accuse di corruzione durante il suo mandato. A giugno è stato prosciolto dalla frode da un tribunale svizzero. I pm hanno impugnato la sentenza.