Cristiano Ronaldo a un passo dall'Al-Nassr, offerta da 200 mln a stagione

L'indiscrezione arriva dal quotidiano spagnolo 'Marca', che rilancia un'ipotesi già messa sul tavolo una settimana fa, secondo cui Ronaldo sarebbe molto vicino un accordo di due anni e mezzo con un'offerta da capogiro di circa 200 milioni di euro a stagione che comprensivi di ingaggio e accordi pubblicitari. Alla guida dell'Al-Nassr, club con sede a Riad, c'è attualmente Rudi Garcia, ex tecnico della Roma.

Il divorzio tra Cristiano Ronaldo e il Manchester United si era consumato di comune accordo e con effetto immediato dopo le polemiche suscitate a seguito dell'intervista rilasciata da CR7 sul fatidico “tradimento” del club nei suoi confronti e per le note divergenze con Ten Hag.

Terminata, quindi, la sua avventura in Premier League, CR7, tra i grandi protagonisti del Mondiale in Qatar con la nazionale lusitana, potrebbe aver scelto l'Arabia Saudita e un campionato meno competitivo ma sicuramente con risorse economiche nemmeno immaginabili ad altre 'latitudini' (MLS compresa). L'Al-Nassr è guidato in panchina dal francese, ex Roma, Rudi García e nella sua rosa spicca la presenza del portiere colombiano Ospina e dello spagnolo Alvaro Gonzalez. La squadra di Ryad, che disputa le partite casalinghe allo stadio Msool Park (capacità di 25.000 tifosi), potrebbe dunque affidarsi a Ronaldo per battere i grandi rivali dell'Al-Hilal, campione in carica della Saudi League.

Chissà se dovremo aspettare la fine dei mondiali per sapere la decisione o se sarà confermata l'indiscrezione.