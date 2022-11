La Roma a Sassuolo per dimenticare il derby. L'Atalanta a Lecce per restare in zona Champions

Si ritorna in campo alle 18.30 per la quattordicesima giornata di Serie A, con le partite Sassuolo-Roma e Lecce-Atalanta. Quattro squadre con ambizioni ben diverse tra loro. E la Roma si presenta dopo aver perso al derby. Certo, la sconfitta pesa ma per Jose Mourinho, allenatore della Roma, non è il momento di adagiarsi. E in conferenza stampa, alla vigilia della partita con il Sassuolo, non le manda a dire: “C’è gente dalla quale mi aspettavo di più. Non sono soddisfatto dell’involuzione di qualche giocatore e non posso nasconderlo. Però non farò i nomi. Sto parlando di tutti. Se fossi stato soddisfatto della mia carriera nel 2010 mi sarei fermato. I giocatori devono chiedere di più a loro stessi. Mi aspetto dai miei giocatori tutto lo sforzo possibile per tornare a sorridere, cosa che non facciamo da due giorni”.

Il Sassuolo gioca in casa, si ritrova in fondo classifica a quindici punti, e si presenta di fronte ai sui tifosi con una sola vittoria nelle ultime cinque partite. Gli uomini di Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, sono chiaramente in cerca di vittoria per invertire il momento poco positivo della squadra. Dionisi, purtroppo, non recupera Berardi ma potrà puntare su Hamed Junior Traoré rientrato dall’infortunio.