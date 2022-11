In campo Juventus-Lazio, segui la diretta testuale

La Lazio di Maurizio Sarri fa visita alla Juventus stasera alle 20.45 per un big match che definirà i piani alti della classifica prima della sosta mondiale. L'allenatore biancoceleste - in silenzio stampa alla vigilia - deve rinunciare a Ciro Immobile, costretto a fermarsi a causa di una ricaduta

E' scontro diretto per la zona Champions, e forse qualcosa di più, tra le due squadre alle spalle del Napoli e distanti solo due punti l'una dall'altra. I bianconeri sono in netta ripresa di risultati, mentre la squadra di Sarri è tra le compagini più in forma e che propongono un bel calcio. Partita apertissima. Per Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus: "Una gara piuttosto complicata. Vogliamo chiudere bene il 2022".