Alle 18 la super sfida Atalanta-Napoli

Il Napoli è tranquillo visti i 5 punti di distacco sugli avversari. Ecco le parole dell’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, in conferenza stampa, alla vigilia della trasferta contro l’Atalanta : " Il match contro l'Atalanta significa affrontare buoni calciatori che fanno un grande collettivo. Per questo dobbiamo affrontarlo con la consapevolezza di essere una squadra forte e da Anfield – dopo la partita di Champions contro il Liverpool - usciamo con le certezze". E continua: " Ci vuole qualità e forza fisica perché loro sono stati costruiti in maniera corretta da Gasperini, che è un allenatore veterano di quelli 'terribili'. Ma noi vogliamo partite difficili e avere la forza per giocarle”. Il club dovrà fare a meno di Kvaratskhelia, che non giocherà contro l'Atalanta, a causa di una lombalgia acuta.

Intanto Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, durante l’allenamento in previsione della sfida con il Napoli, perde per infortunio Luis Muriel. Il Club informa che per il giocatore è previsto almeno uno stop di due settimane a causa della lesione parziale dell’inserzione prossimale del tendine comune degli adduttori a destra. Questo costringerà Muriel a saltare le sfide contro il Napoli, il Lecce e l'Inter. Questo il report dell'Atalanta: "Lavoro differenziato per de Roon e Zappacosta. Ai box Muriel: gli esami strumentali a cui è stato sottoposto l’attaccante colombiano hanno evidenziato una lesione parziale dell’inserzione prossimale del tendine comune degli adduttori a destra. I tempi di recupero non sono al momento quantificabili e dipendono dalla progressione clinica del calciatore”. Ma L'allenatore dei bergamaschi non sembra essere preoccupato dalla situazione, visto il possibile rientro di Zapata.