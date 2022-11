Empoli e Sassuolo cercano il riscatto. Salernitana in palla, Cremonese vuole la prima vittoria

Nella 13° giornata della serie Serie A, alle 15.00 l’Empoli ospita il Sassuolo e la Salernitana ospita la Cremonese. L'Empoli non segna da due turni, contro Juve e Atalanta, e non vuole di certo deludere il suo pubblico in casa. D’altra parte, il Sassuolo cerca il riscatto dopo il 4-0 subito dal Napoli. Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi preferisce ancora non sbilanciarsi e solo all’ultimo rivelerà se Domenico Berardi, alle prese con un infortunio muscolare, potrà presenziare sabato allo stadio Castellani.

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI L'allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi

Paolo Zanetti, invece, dopo la partita con l’Atalanta deve risolvere ancora molti dubbi sulla linea difensiva. Le sue parole in conferenza stampa: "Ogni partita ha la sua storia, l'allenatore fa delle scelte che può anche sbagliare. Ci si aspettano delle cose, poi non succedono non sempre per colpa dei ragazzi ma anche per il livello dell'avversario. Responsabilizzare i giocatori di livello non è strano, stiamo parlando di gente che ci si aspetta che facciano la differenza. La prossima avrà un'altra storia, un'altra strategia, forse giocatori in campo diversi". In ogni caso, tutte e due le squadre sono in cerca di una vittoria.

Ansa Massimiliano Alvini, tecnico Cremonese

Per l’allenatore della Cremonese, Massimiliano Alvini, la Salernitana è una squadra forte “che può avere qualcosa in più rispetto alle squadre che lottano per la salvezza. Abbiamo tanto rispetto per loro, ma noi abbiamo bisogno di punti, ce la giocheremo per ottenere il massimo risultato. Non vorrei essere ripetitivo, ma nelle 12 partite giocate abbiamo forse sbagliato qualcosa contro la Lazio, ma nell’interpretazione i ragazzi sono stati bravi. Sono convinto che anche sabato la squadra leggerà bene la gara e la interpreterà al meglio".

In conferenza stampa, Davide Nicola, allenatore della Salernitana, felice per la vittoria all’Olimpico contro la Lazio, ribadisce "Guardiamo avanti perche’ ci saranno tre gare ravvicinate e toccherà giocare a tutti. C'è chi subentra, chi sarà titolare più avanti . Ci sono anche alcune situazioni da verificare con lo staff medico". Sulla Cremonese: "Il nostro approccio alla gara deve essere quello di sempre, noi vogliamo giocarci la partita con la voglia di produrre calcio.”