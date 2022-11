Derby d'Italia: ultima chiamata scudetto per Juve e Inter

E' un derby d'Italia diverso dagli anni precedenti. Ci aveva abituato ad essere il derby di testa della classifica. Questa volta invece è una sfida per restare agganciati al gruppo che corre per lo scudetto. Ha un po' il sapore di ultima opportunità.

Inter e Juventus non possono permettersi altri passi falsi, soprattutto al cospetto di un Napoli che in vetta non conosce frenate. Il settembre nero che hanno attraversato entrambe le squadre continua a pesare in termini di classifica: Inzaghi e Allegri virtualmente sarebbero oggi fuori dalla zona Champions, fermarsi ancora complicherebbe i piani di rimonta.

Entrambi presentando la partita sottolineano come la Serie A sia ancora lunga, con 25 giornate ancora da disputare. Con la sosta per il Mondiale all'orizzonte però un successo in uno scontro diretto, tallone d'Achille per tutte e due in questa stagione, alimenterebbe l'ondata di entusiasmo necessaria per presentarsi con fiducia al 2023.

I nerazzurri recuperano Brozovic per la panchina ma sono alle prese con il dubbio Bastoni, febbricitante, la Vecchia Signora vede l'infermeria svuotarsi dopo tanto tempo e potrà contare sia su Di Maria che Bremer. Senza dimenticare Chiesa, fresco di ritorno in campo mercoledì in Champions League con il Psg dopo una assenza di quasi dieci mesi, destinato a giocare un altro spezzone significativo.

L'Inter non avrà Lukaku (“lo aspetteremo dopo la sosta”) mentre la Juve potrebbe dover fare ancora a meno di Vlahovic, alle prese con una infiammazione pubalgica.