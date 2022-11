Lazio all'assalto del secondo posto dopo la frenata del Milan. Il Monza proverà a fare argine

Vittorie dal sapore molto diverso, ma che hanno dato ulteriore fiducia ai rispettivi spogliatoi. La Lazio si gode ancora il successo sulla Roma , ora la sfida è legata alla continuità. Se la squadra di Sarri portasse a casa i 3 punti anche stasera raggiungerebbe il Milan al secondo posto a quota 30 punti. Il Monza guidato da Raffaele Palladino è tornato alla vittoria battendo il Verona per 2 a 0 , affermazione che ha permesso ai lombardi di salire a 13 punti in classifica.

Sarri potrebbe contare nuovamente su Immobile almeno per un tempo. Nella formazione titolare ci sarà spazio per Felipe Anderson, Zaccagni e Pedro in avanti. A centrocampo, rientra dalla squalifica Milinkovic Savic insieme a Vecino e Luis Alberto. In difesa, davanti a Provedel, si disimpegneranno Lazzari, Patric, Romagnoli e Marusic. Palladino non avrà a disposizione Sensi il cui posto dovrebbe essere preso da Bondo nel centrocampo insieme a Pessina e Rovella, a fianco dei quali ci.saranno Carlos Augusto e Birindelli. La difesa sarà composta da Donati, Marlon e D’Alessandro. In abanti, Caprari e Petagna.

Probabile formazione Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Milinkovic-Savic, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri

Probabile formazione Monza (3-5-2): Di Gregorio; Donati, Marlon, Carlos Augusto; Birindelli, Pessina, Rovella, Bondo, D’Alessandro; Caprari, Petagna. All. Palladino

Arbitro: Santoro