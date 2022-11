Ultimi turni infrasettimanali. Alle 18.30 in campo Napoli–Empoli e Spezia–Udinese

Oggi alle 18.30, in questi ultimi turni infrasettimanali di Serie A, la capolista di Spalletti è impegnata in casa contro l'Empoli. Il Napoli, saldamente al comando con 6 punti di distacco, non sembra conoscere stop o avere punti deboli. In ogni caso, la lunga sosta per l’imminente Mondiale non permette passi falsi e l’obiettivo rimane sempre la vittoria e ulteriori 3 punti per continuare la fuga. Nell'Empoli, Zanetti è senza Destro, De Winter e probabilmente Fazzini e dovrà giocare con diversi cambi per riconsiderare l'equilibrio della squadra che vuole punti per restare tranquilla. Allo stadio Maradona arriva un Empoli estremamente fiducioso dopo la vittoria contro il Sassuolo e il Napoli è ancora privo di Kvaratskhelia.

Un match comunque da tenere d’occhio.