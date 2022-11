Le ultime risposte in chiave salvezza prima dello stop: stasera di scena Empoli - Cremonese

Empoli a + 7 dalla Cremonese, prima delle squadre al momento in zona retrocessione. I toscani mirano ad allontanarsi ulteriormente dai grigiorossi. La squadra allenata da Paolo Zanetti, reduce dalla sconfitta per 2-0 contro il Napoli, proverà a guadagnare dunque il bottino pieno anche per mandare subito in soffitta la trasferta in Campania.

Dal canto suo la Cremonese di Massimiliano Alvini, ancora a caccia dei primi 3 punti stagionali, ma fresca dell'ottimo pareggio contro il Milan, avrà un’ultima chance da sfruttare prima della lunga sosta per il Mondiale in Qatar.

Gli azzurri dovrebbero schierarsi con il 4-3-2-1; Zanetti dovrebbe riconfermare Baldanzi insieme a Bajrami sulla trequarti, pronti a supportare Lammers.

Alvini invece dovrebbe rispondere con il 3-5-2, con Okereke e Ciofani pronti a comporre il tandem offensivo grigiorosso.

Probabile formazione Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Walukiewicz, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Baldanzi, Bajrami; Lammers. Allenatore: Zanetti.

Probabile formazione Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Bianchetti, Aiwu, Vasquez; Valeri, Meite, Escalante, Pickel, Sernicola; Okereke, Ciofani. Allenatore: Alvini

Arbitro: Federico Dionisi