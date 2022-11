Individuati alcuni ultrà che hanno costretto i tifosi a lasciare la Curva Nord dell'Inter

Gli agenti della Digos della questura di Milano hanno individuato alcuni ultras che hanno provocato il deflusso ed isolato la posizione di un altro ultras responsabile di aver usato violenza verso una persona che esitava a lasciare lo stadio.

In queste ore vengono passati al setaccio i filmati delle telecamere a circuito chiuso.

Altri approfondimenti sono in corso su due chiamanti che hanno contattato il 112 per lamentare, un’ora circa dopo i fatti, di essere stati allontanati dagli spalti. Si stanno rintracciando alcuni autori delle segnalazioni sui social per circostanziare gli episodi lamentati.

Ieri il club nerazzurro aveva diffuso un comunicato per "condannare con fermezza qualsiasi episodio di coercizione avvenuto sabato sera al secondo anello verde dello stadio di San Siro". L'Inter ha espresso poi "totale solidarietà" ai tifosi, ribadendo "totale collaborazione" con le forze di polizia.