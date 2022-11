La Juventus a Verona per continuare la scalata. Per gli scaligeri un disperato bisogno di punti

Punta alla cinquina la Juve galvanizzata dal successo contro l'Inter e da un poker di vittorie che le ha consentito di prendere l'ascensore per il settimo posto, a un'incollatura dalla zona Champions. Tutt'altro campionato per l'Hellas che ha infilato 8 sconfitte consecutive , un ruolino da far tremare i polsi per mister Bocchetti, il cui approdo sulla panchina degli scaligeri al posto di Cioffi non ha prodotto alcun risultato.

Nei bianconeri, modulo base ormai il 3-5-2. Probabile la conferma dall'inizio per Fagioli. Torna Di Maria dal primo minuto insieme a Milik. Chance a gara in corso per Chiesa e Soulè. Ancora ko Vlahovic che non dovrebbe essere della partita.

I padroni di casa, dal canto loro, hanno evidentemente un disperato bisogno di punti, ma la Juventus di Massimiliano Allegri non è certo la compagine ideale per pensare al bottino pieno. Un pareggio andrebbe benissimo ai veneti, anche per provare a cambiare rotta. Ma l'allenatore dell'Hellas deve fare i conti con tantissimi assenti e la formazione è quasi obbligata. Tornano dalla squalifica Ceccherini, Hien e Dawidowicz, rimangono tuttavia fuori per infortunio Coppola, Lazovic, Ilic, Piccoli, Verdi e Hrustic. Squalificato Magnani.

Probabile formazione Verona (3-5-2): Montipò; Ceccherini, Gunter, Hien; Depaoli, Tameze, Veloso, Doig; Verdi, Kallon; Henry. All. Bocchetti

Probabile formazione Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. All. Allegri

Arbitro: Di Bello