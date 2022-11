Alle 20.45 Inter - Bologna, Fiorentina - Salernitana, Torino - Sampdoria

L'Inter vuole rialzarsi dopo il ko con la Juve. Archiviata la sconfitta ora Inzaghi punta sul fattore Meazza, dove stasera incontra il Bologna del grande ex Thiago Motta. I nerazzurri non possono distrarsi perché la sconfitta a Torino ha complicato ulteriormente la situazione in classifica anche se mancano ancora 25 partite. Alla squadra di Simone Inzaghi resta l'obiettivo di centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Motivo per cui l'Inter non può perdere contro i rossoblu.

Chi non si fida del momento di difficoltà dell’Inter è proprio l'ex Thiago Motta: "E' presto dire che è tagliata fuori dalla lotta scudetto. Può competere in Europa e in campionato. Faremo la nostra partita, dovremo essere concentrati e determinati ", ha dichiarato il tecnico del Bologna, eroe del Triplete nerazzurro, che torna a San Siro provando ad allungare la striscia positiva dei felsinei dopo le tre vittorie consecutive.