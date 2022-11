Udinese 1 - Lecce 1: entrambe le squadre cercano la vittoria, ma finisce in parità

Dopo il palo del brasiliano dopo appena due minuti, i giallorossi di Baroni vanno in gol al 33esimo: cross di Gallo dalla trequarti, la difesa dell'Udinese non riesce a intervenire e Colombo, dopo un rimpallo, tira una sassata di destro.

La prestazione del Lecce è stata molto positiva nella prima frazione, con l'Udinese costretta spesso al lancio lungo per la testa di Beto. Umtiti e Baschirotto uomini ovunque in difesa e non hanno lasciato alcuno spazio.

Nel secondo tempo i padroni di casa guidati da mister Sottil pareggiano al 68esimo. Beto torna a segnare con il gol più facile: Success - entrato al posto di Arslan - al centro per il tap in del portoghese. Udinese 1- Lecce 1.

Nella parte finale si rendono pericolosi Gallo per i salentini e lo stesso Beto e Pereira per i bianconeri, ma - soprattutto grazie al portiere giallorosso Falcone - il punteggio non si schioda più dalla parità.

Friulani momentaneamente settimi con 23 punti. Lecce 16esimo a quota 9 punti, a +3 dalla zona retrocessione.