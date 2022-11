Napoli - Udinese. Segui la cronaca testuale

Il Napoli capolista scende in campo per chiudere al meglio l'anno prima della lunga pausa per i Mondiali. Gli azzurri hanno ben 8 punti di vantaggio sulle seconde, Lazio e Milan. I partenopei guidati da mister Spalletti vengono dall'ennesima vittoria, di nuovo in casa contro l'Empoli.

L'Udinese di Sottil sembra un po' appannata dopo tre pareggi consecutivi. I bianconeri sono stati protagonisti di un grande inizio e finora non hanno sbagliato nessuna partita contro le big del campionato.

Formazione ufficiale Napoli (4-3-3): MERET; DI LORENZO, JUAN JESUS, MINJAE, OLIVERA; ANGUISSA, LOBOTKA, ZIELINSKI; LOZANO, OSIMHEN, ELMAS

Formazione ufficiale Udinese (3-5-2): SILVESTRI; PEREZ, BIJOL, EBOSSE; EHIZIBUE, LOVRIC, ARSLAN, WALACE, PEREYRA; BETO, DEULOFEU

Arbitro: Ayroldi