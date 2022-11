Ora in campo Sampdoria-Lecce, segui la cronaca testuale

La Sampdoria non può permettersi minimamente di guardare a risultati diversi dalla vittoria. I blucerchiati, reduci dalla sconfitta subita dal Torino, sono sempre più in crisi, penultimi a 6 punti. Per ora Dejan Stankovic non è riuscito ad imprimere il cambio di rotta sperato dai tifosi. Un solo successo da quando è al timone della Samp, contro la Cremonese.

Sul fronte opposto, Lecce con tutt'altro umore. I salentini di mister Marco Baroni, dopo la vittoria contro l'Atalanta, sono a + 5 dalla zona retrocessione e puntano a capitalizzare al massimo lo scontro diretto per essere ancora più tranquilli prima della lunga pausa dettata dai Mondiali.