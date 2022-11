Capo ultrà ucciso, curva nord in punizione: niente tifo organizzato

Dopo lo svuotamento della curva nord dell'Inter sabato scorso, a seguito delle pressioni degli ultrà che avevano appreso della morte del capo Vittorio Boiocchi, la Questura ha deciso che il 9 novembre, in occasione di Inter Bologna, in curva non potranno essere portati striscioni, bandiere, megafoni e tamburi.

La decisione è stata presa dal Gruppo operativo di sicurezza della Questura, anche su indicazione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Intanto quattro ultrà della curva nord sono stati denunciati per violenza privata per lo svuotamento forzato del secondo anello verde di San Siro durante l'intervallo di Inter-Sampdoria. Lo comunica in una nota la questura di Milano. Agli stessi è stato inoltre notificato un Daspo emesso dal questore Giuseppe Petronzi della durata da uno a 5 anni. Sono loro quattro - stando alle indagini della Digos - alcuni dei responsabili dell'allontanamento forzato di altri tifosi, tra cui famiglie con bambini, per "omaggiare" Vittorio Boiocchi, uno dei loro leader ucciso in un agguato sotto casa poco prima dell'inizio del partita di campionato di sabato scorso.