Cardinale Becciu: ho incontrato il Papa, mi ha incoraggiato

Il cardinale Giovanni Angelo Becciu è stato "ricevuto in udienza dal Santo Padre nel pomeriggio di sabato scorso". Lo riferisce lo stesso cardinale all'Ansa.

Becciu ha sottolineato che "è stato, come sempre, un incontro cordiale. Oltre a fornirgli i chiarimenti che ho ritenuto necessari, gli ho manifestato e rinnovato la mia devozione assoluta. Egli mi ha incoraggiato rinnovandomi l'invito a continuare a partecipare alle celebrazioni cardinalizie".

Becciu ha poi aggiunto: "Il Santo Padre mi ha autorizzato a rendere noto" questo.

Legali familiari Becciu, non risulta associazione a delinquere

"In relazione alle notizie apparse sulla stampa e, in particolare, a un'indagine per delitto associativo a carico del card. Angelo Becciu e altre persone, tra cui il prof. Tonino Becciu e la dott.ssa Maria Luisa Zambrano, gli avvocati Paola Balducci e Ivano Lai comunicano quanto segue: non risulta a carico degli interessati alcuna indagine per il reato di associazione per delinquere. Risultano in corso di svolgimento, invece, indagini preliminari condotte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari".

Lo hanno dichiarato in una nota i legali di Tonino Becciu e Maria Luisa Zambrano, rispettivamente fratello e nipote del cardinale Angelo Becciu, secondo quanto riferito dall'Ansa sabato scorso.