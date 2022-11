Carlo III: "Niente foie gras sulla tavola reale"

Re Carlo III, pioniere di tante battaglie ambientaliste in patria e sulla scena internazionale, ha posto il veto al foie gras con atto sovrano in risposta alla sollecitazioni dei militanti animalisti che da tempo denunciano le procedure, denunciate come crudeli, per ottenere l'alimento. Ovvero quelle di ingozzare e gonfiare a dismisura il fegato delle oche.

Il gruppo Peta mostra soddisfazione per la decisione del sovrano